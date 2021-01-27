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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل دخول منصة جامعة بنها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:54 م
جامعة بنها
جامعة بنها
شيماء حسين
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عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام وتحويل الدراسة إلى النظام الإلكتروني عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها الجامعات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 يدير الكثير من طلاب الكليات بجامعة بنها حاليًا محرك البحث العالمى جوجل لمعرفة خطوات تسجيل دخول منصة جامعة بنها.

خطوات تسجيل دخول منصة جامعة بنها

يمكن لطلاب كليات جامعة بنها تسجيل الدخول عبر منصتها التعليمية باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط منصة جامعة بنها (من هنا)

اختيار الكلية المراد متابعة دروسها 

اختيار القسم داخل الكلية 

كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، كود الطالب، ..)

الضغط على نوع الخدمة المطلوبة (استفسار عن معلومة، مراجعة دروس، تقديم أبحاث دراسية، ..)


رابط منصة جامعة بنها التعليمي

تعد جامعة بنها من أولى الجامعات المصرية في مجال تكنولوجيا التعليم حيث سارعت بإطلاق منصة تعليمية من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للطلاب من خلالها التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ومتابعة دروسهم أو الاستفسار عن معلومات جديدة أو تقديم أبحاث دراسية أو تقديم شكوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها رئاسة مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة مع ارتفاع منحى الإصابات ومعدل الوافيات خلال الأشهر القليلة الماضية.

الإجراءات الاحترازية في امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنها

تناقش جامعة بنها حاليا الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ظل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب الانتهاء من إجازة نصف العام خاصة عقب تحويل الدراسة إلى تعليم عن بعد من خلال معرفة خطوات تسجيل دخول منصة جامعة بنها والتي أطلقتها الجامعة مؤخراً حرصا على مصالحة الطلاب.

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