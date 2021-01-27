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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ثوران بركان «جبل ميرابي» في إندونسيا مع وجود سحابة رماد بركاني

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:23 م
بركان
بركان
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عاد بركان "جبل ميرابي" في إندونسيا، للثوران مجددا ليقذف رمادا بركانيا وغازا وشظايا صخرية شديدة الحرارة لمدة أربع ساعات.

ونقلت الإذاعة الدولية الألمانية "دويتشه فيله" اليوم الأربعاء عن مسئول بمركز محلي للتخفيف من المخاطر البركانية والجيولوجية قوله: إن تدفق الحمم البركانية الناجمة عن الثوران كان الأكبر منذ رفع السلطات مستوى الخطر خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت السلطات المحلية أنهم كانوا مستعدين لإخلاء المنطقة من الأشخاص، وناشدتهم بالبقاء بعيدًا عن مسافة منطقة الخطر التي تبلغ 5 كيلومترات حول مركز البركان.

ولم يتم الإبلاغ - حتى الآن - عن وقوع ضحايا أو سقوط أمطار مصحوبة برماد بالمنطقة السكنية.

وتقع جزر إندونيسيا على "حزام ناري" بالمحيط الهادي، وهي منطقة تتسم بحدوث هزات أرضية واندلاع براكين بصفة متكررة، كما قد ثار الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترًا مرارًا وتكرارًا منذ عام 2018، وكان آخر ثوران مميت خلال عام 2010؛ حيث أسفر آنذاك عن مصرع 340 شخصًا ونزوح أكثر من 60 ألفًا آخرين.

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