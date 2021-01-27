اجتماع للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي

عقد فريق عمل المختصين في الأمن السيبراني من البنوك المركزية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الأول اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشوا أهداف ونطاق عمل الفريق وإعداد خطة عمله.وأوضح مجلس التعاون الخليجي، في بيان اليوم، أن الاجتماع ناقش مستجدات مسودة آلية تبادل معلومات الأمن السيبراني بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، ومخرجات ورشة العمل السنوية للمختصين في أمن المعلومات بدول المجلس، والتي عُقدت في شهر أكتوبر 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، إضافة إلى بحث موضوعات أخرى وموعد عقد الورشة القادمة.يذكر أن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس التعاون كانت قررت تشكيل فريق عمل من المختصين في الأمن السيبراني من البنوك المركزية بدول المجلس، بهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال الأمن السيبراني.