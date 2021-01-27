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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة توضح تفاصيل حبس طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بحبس طبيب متهم بهتك عرض رجال بالقوة، لمدة 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات، وكانت قد تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.

و استمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وتم إلقاء القبض عليه يوم 25 يناير الجار، واستجوبته النيابة العامة، وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.

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