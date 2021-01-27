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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

96 حالة وفاة بكورونا في لبنان خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي في لبنان، اليوم الأربعاء، عن وفاة 6 نساء بينهن حوامل أو بعد الولادة فورًا ادإثر إصابتهن بعدوى الوباء.

جاء ذلك عقب الإعلان عن تسجيل لبنان أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا، أمس، بـ96 حالة، مضيفًا أنه في بداية الجائحة، كان الاعتقاد سائدا أن الحمل لا يزيد من خطر إصابة المريضة الحامل بعدوى كورونا الشديدة لكن الدراسات أثبتت عكس ذلك، موضحا أن عملية ولادة مريضة كورونا الحامل تتطلب إعداد مرافق خاصة بالعدوى للأم والمولود أيضًا رغم أن احتمالية إصابته بالعدوى ضئيلة.

يشار إلى أن رئيس لجنة الصحة النيابيّة، عاصم عراجي، كان أعلن أن سلالات كورونا المتحوّرة من البرازيل والدنمارك وجنوب إفريقيا موجودة أيضًا في لبنان.

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