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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طرق العناية بشعرك من الجفاف فى الشتاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:43 م
العناية بالشعر
العناية بالشعر
هويدا سعيد
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يعد الشعر تاج المرأة ودليل جمالها واهتمامها بنفسها، وترطيبه أحد أهم الخطوات التي يمكنكِ القيام بها في فصل الشتاء ليبقى صحي وجميل، ولايتعرض للجفاف لعدم تناول كميات كافيه من الماء.

ونقدم بعض الطرق لصنع بلسم في المنزل للحصول علي شعر صحي بدون تكلفة.

بلسم الزيوت
زيت جوز الهند غني بخصائص مضادة للميكروبات، حمض اللوريك والأحماض الدهنية، التي تقوي فروة الشعر ويعزز نمو وتساقط الشعر.

المكونات:
3 ملاعق من زيت جوز الهند.
3ملاعق من زيت اللوز الحلو.
3ملاعق من زيت الزيتون.
ملعقة من زيت الورد.

طريقة التحضير
توضع زيوت جوز الهند واللّوز الحلو، والزيتون على نار هادة لمدّة 3 دقائق لتصبح دافئة ويترك ليبرد، ثمّ يضاف زيت الورد، تدلّك فروة الرأس بكمّة من المزيج وتوزع البقيّة على الأطراف يترك لساعة كاملة بعد تغطية الشعر بمنشفة مبللة بالماء الدافىء قبل غسل الشعر بالشامبو الملائم.

بلسم زبدة الشيا وزيت الزيتون
زبدة الشيا وزيت الزيتون يرطب الشعر لاحتوائه على فيتامين A وE، والأحماض الدهنية ومضادّات للالتهابات التي تحميه أيضًا من التساقط تقي وتعالج القشرة.

المكونات:
½ كوب من زيت الزيتون.
كوب من زبدة الشيا.
محتوى كبسولة فيتامين E.

طريقة الحضير
توضع زبدة الشيا على نار هادئة لتذوب، ثم يضاف لها يضاف زيت الزيتون يبعد ويترك حتى يبرد، ثم يضاف له زيت فيتامين E، ثم يوزع
علي الشعر يترك لـ 45 دقيقة، ثم يشطف بالماء والشامبو.

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