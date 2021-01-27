منظمة حقوقية تكشف عن جرائم وانتهاكات «الحوثي» بحق النساء

كشفت منظمة سام الحقوقية، اليوم الأربعاء، عن جرائم وانتهاكات ميليشا الحوثي في اليمن، مشيرة إلى إنها تواصل ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق النساء، من بينها الاعتقال القسري والتعذيب الذي طال نحو 200 من النساء الموزعات على المعتقلات الحوثية.وقالت منظمة "سام" إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع، وأشكال الانتهاكات، والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.كما ذكرت المنظمة أنها رصدت انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل ميليشيا الحوثي.و نشرت المنظمة عددا من القصص والشهادات من مُعتقلات سابقات، إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي والتي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة، دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة، وفق البيان.وحذرت من أن استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو، سيعني مزيدا من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.