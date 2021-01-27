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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مودة الأدهم تظهر بملابس السجن وبكمامات واقية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:31 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
نجلاء رفاعي
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انتهت غرفة المشورة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، نظر جلسة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مودة الأدهم بقضية الاتجار بالبشر، وظهرت المتهمة بملابس السجن وكمامات واقية من الفيروس خلال الجلسة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح، وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وأسندت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020، بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي".

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