انخفاض في مؤشر إيفو للتوظيف لدى الشركات الألمانية

سجل مؤشر معهد إيفو الاقتصادي للتوظيف لدى الشركات الألمانية في يناير الجاري انخفاضا مقارنة ديسمبر الماضي بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 95 نقطة.وعلق كليمنس فوست رئيس معهد إيفو الواقع في مدينة ميونخ اليوم الأربعاء، على هذا التراجع قائلا إن "الإغلاق أدى إلى المزيد من حالات الفصل ولاسيما في قطاع تجارة التجزئة".وفي المقابل ارتفع المؤشر في القطاع الصناعي للمرة الثامنة على التوالي، غير أن فوست قال:" بالرغم من ذلك فإن الشركات التي تقول إنها ستخفض أعداد العاملين لديها، لا تزال تمثل الأغلبية".ويقوم معهد إيفو كل شهر بسؤال الشركات حول ما إذا كان عدد عامليها سيرتفع أو سيبقي كما هو أو سيتراجع خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ويسجل مؤشر المعهد للتوظيف تراجعا إذا ما غلبت التقييمات السلبية.