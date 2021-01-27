بسبب سيجارة.. اعترافات المتهمين بقتل صديقهم في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة المتهمين بقتل صديقهم بسبب مشاجرة نشبت بينهم على سيجارة استروكس إلى محكمة الجنايات.وذكر أمر الإحالة أن المتهمين "علي.م"، "حمادة. ع"، عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه "تامر. م"، بعد مشاجرة نشبت بينهم على سيجارة من مخدر الاستروكس.وأضاف المتهمون بأن لم تكن بنيتهم قتله، وأنهم كانوا غير واعين لما حدث، مشيرين إلى أنهم يلتقوا الثلاثة خلف مزرعة مهجورة محل الواقعة لتعاطى المواد المخدرة سويا، مضيفين أنه "يوم الواقعة أصر المجني عليه على أخذ سيجارة الاستروكس لشربها مع شقيق خطيبته، وأصر على الذهاب بها، فنشبت بيننا مشاجرة، فقمنا بطعنه بالسلاح الأبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بها عدة طعنات، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.