تحقيقات موسعة في وفاة أسرة حرقا بالمرج
الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:48 م
هدير مصطفيطباعة
يجري ضباط مباحث قسم شرطة المرج، اليوم الأربعاء، تحريات موسعة للوقوف على سبب حريق هائل شب داخل شقة سكنية، توفي على إثره 5 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال شهود عيان، إن الناجية الوحيدة من حريق المرج بعد وفاة والدها ووالدتها وأشقاءها الثلاثة أصيبت جراء سقوطها في منور العقار أثناء هروبها من الحريق.
وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقي الجثث تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالمرج أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان.
ورجحت تحريات المباحث أن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية وتصاعد الدخان بالشقة وقتل الضحايا داخل شققهم.
وأكد مصدر أمني إنقاذ طفلة وحيدة من داخل الشقة المحترقة بمنطقة المرج، والذي أسفر عن وفاة والد الطفلة ووالدتها و3 من أشقائها.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن الأولية في واقعة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمرج في حريق التهم شقتهم أن السبب ماس كهربائي.
وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفي غضون دقائق التهمتها النيران.
وشهدت منطقة المرج مأساة عندما لقت أسرة مكونة من أب وأم و3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكني وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص، وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.
وقال شهود عيان، إن الناجية الوحيدة من حريق المرج بعد وفاة والدها ووالدتها وأشقاءها الثلاثة أصيبت جراء سقوطها في منور العقار أثناء هروبها من الحريق.
وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقي الجثث تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالمرج أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان.
ورجحت تحريات المباحث أن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية وتصاعد الدخان بالشقة وقتل الضحايا داخل شققهم.
وأكد مصدر أمني إنقاذ طفلة وحيدة من داخل الشقة المحترقة بمنطقة المرج، والذي أسفر عن وفاة والد الطفلة ووالدتها و3 من أشقائها.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن الأولية في واقعة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمرج في حريق التهم شقتهم أن السبب ماس كهربائي.
وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفي غضون دقائق التهمتها النيران.
وشهدت منطقة المرج مأساة عندما لقت أسرة مكونة من أب وأم و3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكني وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص، وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.