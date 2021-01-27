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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تحقيقات موسعة في وفاة أسرة حرقا بالمرج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:48 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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يجري ضباط مباحث قسم شرطة المرج، اليوم الأربعاء، تحريات موسعة للوقوف على سبب حريق هائل شب داخل شقة سكنية، توفي على إثره 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وقال شهود عيان، إن الناجية الوحيدة من حريق المرج بعد وفاة والدها ووالدتها وأشقاءها الثلاثة أصيبت جراء سقوطها في منور العقار أثناء هروبها من الحريق.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقي الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية في واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة بالمرج أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان.

ورجحت تحريات المباحث أن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية وتصاعد الدخان بالشقة وقتل الضحايا داخل شققهم.

وأكد مصدر أمني إنقاذ طفلة وحيدة من داخل الشقة المحترقة بمنطقة المرج، والذي أسفر عن وفاة والد الطفلة ووالدتها و3 من أشقائها.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن الأولية في واقعة وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالمرج في حريق التهم شقتهم أن السبب ماس كهربائي.

وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفي غضون دقائق التهمتها النيران.

وشهدت منطقة المرج مأساة عندما لقت أسرة مكونة من أب وأم و3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكني وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص، وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.

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