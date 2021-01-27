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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

استمرار الاحتجاجات والمواجهات العنيفة في تونس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:58 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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تواصلت الاحتجاجات التونسية، اليوم الأربعاء، اشتعالها بين المتظاهرين والشرطة في مدينة سبيطلة الواقعة في محافظة القصرين وسط تونس.

وذلك عقب وفاة شاب متأثرا بإصابة في رأسه، بينما اتهمت عائلته قوات الشرطة بقتله، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.

واندلعت الاشتباكات في الحي الشعبي الذي كان القتيل هيكل الراشدي، يسكن فيه، لليوم الثالث على التوالي، للتنديد بطريقة وفاة هذا الشاب، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات وفاته، وهو ما دفع وحدات الجيش إلى الانتشار لحماية مقرات المؤسسات الحكومية.

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