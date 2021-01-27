إيران: الإسرائيليون يشنون حربا نفسية.. ولا ننوي الدخول في حرب

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، عن وضع خطط لمواجهة أي تهديد نووي إيراني، تدخل في إطار الحرب النفسية.وعلى الرغم من تكرار المسؤولين في إيران مرارا حتمية زوال إسرائيل، أكد "واعظي" أنه لا نية لدينا بالدخول في حرب، لكننا سندافع عن بلادنا"، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأضاف أن الإسرائيليون يقومون بش حرب نفسية، إنما ليست لديهم أي قدرة على مهاجمة إيران.وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه أصدر أوامر للجيش بـ"وضع خطط إضافية في حال اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بمهاجمة إيران".فيما أجرى الحرس الثوري والجيش الإيراني خلال يناير، سلسلة مناورات عسكرية امتدت على نحو أسبوعين، وشملت تمارين عدة مثل استخدام الطائرات المسيرة، وإطلاق صواريخ بالستية، وإنزال مظليين.