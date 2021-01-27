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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 174 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:00 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 174 قطعة سلاح ناري، 228 قضية مخدرات وتنفيذ 79734 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

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