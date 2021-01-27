الأمن العام يضبط 174 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 174 قطعة سلاح ناري، 228 قضية مخدرات وتنفيذ 79734 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.