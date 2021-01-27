المؤبد لداعشي هجم على قسم شرطة الضواحي

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالانضمام لداعش بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة الضواحي»، ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.كانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة "داعشي" وهو متهم يدعي أحمد جمال عبدالفضيل إبراهيم واسمه الحركي "أبوجندل" ويبلغ من العمر 23 عامًا حاصل على ليسانس آداب في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم علي قسم شرطة الضواحي" إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.