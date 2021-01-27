اتفاق نهائي للعلاقات بين إسرائيل والسودان في واشنطن خلال 3 أشهر

أكدت وزارة المخابرات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق دبلوماسي لإقامة العلاقات بينهما، خلال مراسم بالعاصمة الامريكية واشنطن في غصون ثلاثة أشهر المقبلة.وقال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، وفقا لوكالة رويترز، "مسودة اتفاق السلام تحرز تقدمًا ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين إسرائيل والسودان في واشنطن خلال الشهور الثلاثة المقبلة.وكان كوهين على رأس وفد إسرائيلي زار السودان، يوم الاثنين، لبحث دفع الاتفاق قدما، وقال للتلفزيون الإسرائيلي إن مسئولين ناقشوا ثلاث خططا اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.