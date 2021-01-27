4 مهام للجنة «قضايا الدولة» المشرفة على انتخابات «فرعيات المحامين»

وافق رجائي عطية، نقيب المحامين، على مهام وصلاحيات اللجنة القضائية المشكلة من هيئة قضايا الدولة، للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى.وتم تحديد مهمة اللجنة في أربعة بنود كالتالي:أولًا: تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية.ثانيًا: الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية.ثالثًا: تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.رابعًا: للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.