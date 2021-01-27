بايدن: الكمامات أفضل دفاع ضد كورونا الأشهر المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أكبر دفاع من فيروس كورونا المستجد في البلاد، هو أقنعة الوجة الكمامات لمحاربة فيروس كورونا المستجد.ووفقًا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أوضح بايدن أن أقنعة الوجه "الكمامات"، ستكون أفضل دفاع ضد فيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19" خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعمل إدارته على تحصيل إمدادات كافية من اللقاح لتلقيح غالبية الأمريكيين.وكشف بايدن عن أن الحكومة الفيدرالية ستشتري 100 مليون جرعة لقاح إضافية من اللقاح من شركتي فايزر ومودرنا، كجزء من جهودها لتكثيف حملة التطعيم غير المسبوقة.ولكن حتى مع الحصول على المزيد من إمدادات اللقاح، حذر بايدن من أن التوزيع سيستغرق وقتًا، وأن الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل ارتداء الأقنعة، يجب أن تظل أولوية بالنسبة للأمريكيين، مضيفًا: الحقيقة القاسية أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأمريكيين".