تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.13% رابحًا 11.72 نقطة ليصل إلى مستوى 8801.59 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.69% خاسرًا 177.94 نقطة ليصل إلى مستوى 25768.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 39.7 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.وصعدت 9 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.43%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعا السلع الرأسمالية والرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.34%.وقفز 56 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 7.66%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.42%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 2.47%، فيما تراجع 118 سهمًا على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 2.51%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 2.21%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغ 237.3 مليون ريال سعودي.وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، توقيع إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بالكامل) في دولة الإمارات العربية المتحدة (مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية) توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك دبي التجاري بإجمالي 475 مليون درهم إماراتي.في سياق آخر أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، صدور حكم قضائي ابتدائي لصالح أرامكو السعودية برفض الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.