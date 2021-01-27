«بعد سهرة مزاج».. شاب عربي يقتل سائقًا في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة سائق، قتله شاب عربي الجنسية، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت التحقيقات عن أن صاحب فيلا استضاف اثنين من أصدقائه ويحملون جنسية دولة عربية، وتناولوا مشروبات كحولية، وبعد دخولهم في حالة سُكر، دخلوا في مزاح مع السائق الذى لم يرق له مزاحهم ما دفعه لنهرهم، فحدثت بينهم مشاجرة دفعت المتهم لاستلال سكين وتسديد عدة طعنات للسائق فأرداه قتيلًا.وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل فيلا بكمباوند سكني في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين أن المجني عليه يدعى "م. م"، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأن مرتكب الجريمة "ح.ب" يحمل جنسية دولة عربية، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.