رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«بعد سهرة مزاج».. شاب عربي يقتل سائقًا في الشيخ زايد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:57 ص
جثة
جثة
ندى حمدي
طباعة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة سائق، قتله شاب عربي الجنسية، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن صاحب فيلا استضاف اثنين من أصدقائه ويحملون جنسية دولة عربية، وتناولوا مشروبات كحولية، وبعد دخولهم في حالة سُكر، دخلوا في مزاح مع السائق الذى لم يرق له مزاحهم ما دفعه لنهرهم، فحدثت بينهم مشاجرة دفعت المتهم لاستلال سكين وتسديد عدة طعنات للسائق فأرداه قتيلًا.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص، داخل فيلا بكمباوند سكني في مدينة الشيخ زايد، وتوجه رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين أن المجني عليه يدعى "م. م"، تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وأن مرتكب الجريمة "ح.ب" يحمل جنسية دولة عربية، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.3 مليون

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود