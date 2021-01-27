الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا جنوب الخليل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بهدم مسجد أم قصة، في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال اقتحمت خربة أم قصة فجرا برفقة آليات هدم، وهدمت المسجد وحولته إلى ركام.كما استولت قوات الاحتلال في قرية الركيز بمسافر يطا على وحدة صحية من الصفيح مملوكة للمواطن محمد ابو عرام، وذلك عقب فشلها في الاستيلاء على خيمة تضامنية أقامتها لجان الحماية والصمود مع الأهالي في مسافر يطا، حيث تصدى الأهالي والنشطاء لجنود الاحتلال أثناء محاولاتهم السيطرة عليها، ودارت مشادات قبل أن يغادر الجنود المنطقة، وفقا لوكالة وفا.