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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انخفاض طفيف في الذهب مع تحول التركيز للمركزي الأمريكي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:35 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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سجلت تداولات الذهب نطاقًا محدودًا اليوم الأربعاء، إذ يترقب المتعاملون في السوق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بحزمة تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1849.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1847.50 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو أن الذهب في حالة انتظار إذ يترقب المستثمرون مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على موقفه بشأن السياسات حين يعلن عن قراره بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وسيتابع المستثمرون تعليقات جيروم بأول رئيس البنك لاستقاء مؤشرات عن حالة الاقتصاد.

وقال هالي: "إذا ظل باول يميل إلى التيسير النقدي البالغ ولا نية لديهم للتراجع، يمكن أن يدعم هذا الذهب ارتفاعًا إلى 1880 دولارًا، بيد أنه إذا بدا متفائلًا بشأن التعافي الاقتصادي، فإن الذهب يمكن أن يلامس مستويات قرب 1800 دولار، كما يضيف تيسير السياسة النقدية ضغوطًا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدًا".

وتتركز الأنظار على خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، والتي لاقت معارضة من الجمهوريين بشأن حجمها.

وتلقى الذهب بعض الدعم من مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات العالمية بفيروس كورونا، والتي تجاوزت 100 مليون في الوقت الذي تواجه فيه دول صعوبات في ظل نقص اللقاحات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 25.41 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1091.08 دولار وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2322.66 دولار.

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