السلالة الجديدة من «كورونا» تُغلق قرية فى فيتنام

قالت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق قرية شمال البلاد، عقب تسجيل إصابة سيدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا لدى وصولها إلى اليابان.وكان اختبار فيروس كورونا، أثبت سلبية إصابة السيدة بالفيروس قبل مغادرتها هانوي، لذلك من المرجح أن تكون أصيبت بالفيروس أثناء توقفها في المطار انتظارًا لرحلتها.وتنتمي السيدة لقرية كيم دين في ضواحي مدينة هاي دونج، التي تبعد ساعة عن هانوي، وقالت الوزارة إنه جرى عزل 16 شخصًا من المخالطين لها.وقال فو دوي دانج، رئيس لجنة الشعب في المنطقة التي تعيش فيها أسرة السيدة إنهم بدأوا في تطهير المنطقة.وكانت السيدة قد استقلت رحلة جوية من هانوي إلى سنغافورة في 17 يناير الجاري، بعد ذلك سافرت إلى اليابان.وخضعت للاختبار لدى وصولها اليابان، وأظهرت النتيجة، أمس الثلاثاء، إصابتها بسلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا.