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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ارتفاع مبيعات وأرباح مايكروسوفت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:46 ص
ارتفاع مبيعات وأرباح
ارتفاع مبيعات وأرباح مايكروسوفت
وكالات
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أعلنت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بفضل الأداء القوي لقطاع خدمات الحوسبة السحابية ومبيعات جهاز الألعاب إكس بوكس.

وذكرت الشركة في بيان صدر بعد نهاية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية مساء أمس الثلاثاء، أن مبيعاتها زادت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 17% إلى 43.1 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 40 مليار دولار تقريبا.

وقفزت أرباح مايكروسوفت خلال الربع الثاني بنسبة 33% سنويا إلى 15.5 مليار دولار.

كان الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا قد حول تركيز مايكروسوفت نحو خدمات الحوسبة السحابية بقيمة خدمات الحوسبة والتطبيقات عبر الإنترنت.

وزادت إيرادات قطاع "الحوسبة السحابية الذكية" بنسبة 23% سنويا إلى 14.6 مليار دولار.

وكان السبب الأساسي وراء زيادة إيرادات القطاع، هو نمو نشاط منصة الحوسبة السحابية أزور بنسبة 50%.

كما سجلت مايكروسوفت زيادة بنسبة 40% في إيرادات قطاع جهاز ألعاب الكمبيوتر إكس بوكس الذي شهد طرح إصدار جديد من الجهاز خلال الربع الثاني من العام المالي.

وزادت إيرادات مايكروسوفت من نظام التشغيل ويندوز بنسبة 10% سنويا، في حين زادت إيرادات قطاع أجهزة الكمبيوتر اللوحي والدفتري سورفيس بنسبة 3.5% إلى أكثر من ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

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