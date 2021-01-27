413 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأربعاء، 413 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 9 حالات وافدة.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته وزارة الصحة- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 124 ألفا و525 حالة، تعافى منهم 116 ألفا و785 حالة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6 آلاف و581 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1159 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.