«الأوقاف» تعلن صرف حافز التميز العلمي للعاملين بالوزارة

سمَّح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على بند الصرف لحافز التميز العلمي للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تدبير المبالغ المالية اللازمة للصرف من الموارد الذاتية للوزارة، وتم تسميحها لجميع المديريات للصرف بداية من يناير 2021م.ودعت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، جميع المديريات الإقليمية سرعة صرف هذا الحافز للمستحقين، خلال الـ(10) أيام التالية لشهر الاستحقاق.