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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إزاي تعترف لـ«الكراش» بحبك له؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:42 م
هنادي مهني،
هنادي مهني،
سارة ساويرس
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كشفت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل أول مرة اعترف لها لها زوجها الفنان أحمد خالد صالح بحبه لها، كانت عبر تطبيق «واتساب» حيث كتب لها كلمة «بحبك» لأول مرة، لتجيبه هي الأخرى «وأنا كمان بحبك».

وترسخ هذا الموقف في ذاكرة هنادي مهني، فتروي للفنانة إسعاد سونس خلال برنامجها «صاحبة السعادة» المُذاع عبر فضائية «دي إم سي» أنها مازالت تتذكر اليوم والساعة والأجواء جميعها التى عبر فيها حبيبها أحمد خالد صالح لها عن حبه بكلمة «بحبك».

وكثيرا ما يعاني بعض الأشخاص، من خوفهم لمصارحة من يحبوا، بحبهم له، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، كيف تخبر "الكراش" بحبك له

يمكنك التوقف عن التفكير فيهم، فأنت تستحي في كل مرة يتحدثون فيها معك، فأنت تتخيل مستقبلكما معًا... ما لديك هنا هو سحق. بمجرد أن تعترف بذلك، فإن خطوتك التالية هي أن تخبرهم بما تشعر به. قد يبدو إخبار شخص ما يعجبك وكأنه تجربة مروعة، وTBH، ليس بالأمر السهل.

لا مانع من بعض "التلميحات"

تقول خبيرة Maria Sullivan، خبيرة العلاقات وال"Date" ونائبة رئيس موقع Dating.com، إنه اذا كنت تشعر بالتوتر الشديد حيال الاعتراف بمشاعرك لحبيبك، فحاول البدء بأن تقول له بعض التلميحات ولاحظ كيف يستجيب، أو ارسال رسالة له لمشاكسته بعض الشئ وهذا سيخفف من أى توتر قد تشعر به.

حدد وقتك

تنصحك Maria بتحديد "ديدلاين" للتفكير فى حبك هذا، ولمصارحة الكراش بحبك، فقد تكون الأوقات التى تشعر بأنك فى ضغط، هذا يمثل وقتا مثاليا للاعتراف بحبك للكراش، وايضا كلما طال انتظارك كلما أعطيت لنفسك وقتا أطول للتفكير.

كن واثقا من نفسك

تنصحك ماريا بالثقة، والوضوح خلال محادثتك مع المراش، فهما عنصران د فى غاية الأهمية، وسيحدثان فرقًا كاملًا في محادثتك مع حبيبك، تشر Maria: "لم يولد أحد خبيرًا في هذا" وعليك الانتباه إلى أن"حتى أكثر الأشخاص خبرة فى الداتيتج عليهم أن يستعدوا لخيار الرفض".

لا توجد طريقة مثالية
لا توجد طريقة مثالية للمصارحة بحبك، فمن المهم جدًا أن تكون مرتاحًا أيضًا، وإذا كانت الرسائل النصية مريحة لك، فافعل ذلك! قد تعتقد أن إرسال رسالة نصية إلى شيء شخصي للغاية هو أمر طائش أو غريب، لكن Maria ترى أنه أمر جيد، قائلة: "إن الإفصاح عن مشاعرك عبر الرسائل النصية يمكن أن يزيل أي صدمة طارئة من الموقف، مما يسهل على الكراش تقديم استجابة واضحة بدون توتر"، مضيفة:"لا توجد طريقة واحدة مثالية لإخبار شخص ما بما تشعر به ولا ينبغي استبعاد أي شيء".

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