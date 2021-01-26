تجديد حبس المتهم بمحاولة هتك عرض طفلة بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بطفلة 14 سنة ومحاولة هتك عرضها بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.وكشفت التحريات الأمنية قيام المتهم بارتكاب الواقعة، كما أكدت سوء أخلاقه وتحرشه بالعديد من نساء المنطقة لفظيا وجسديا.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عاطل ومسجل في قضية سرقة، استدرج طفلة تقيم بالعقار المجاور له والتحرش بها محاولًا هتك عرضها.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ من عامل يتهم عاطلًا بالتحرش بنجلته داخل محل سكنه، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات