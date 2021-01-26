رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د.مينا بديع عبدالملك
د.مينا بديع عبدالملك

مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:28 م
طباعة
وُلد إسكندر حنا فى ديسمبر ١٨٨٠، ولا يُعرف بالضبط مسقط رأسه، ولكنه معروف عنه أنه تعلم فى مدارس الإسكندرية، حيث التحق فى مدرسة «مسيو فالو الفرنسية» فى المرحلة الابتدائية، ثم التحق بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية فى المرحلة الثانوية، وتخرج فيها وهو ما زال فى السابعة عشرة من عمره، بعدها التحق بمصلحة الفنارات بالإسكندرية.
كان محط احترام الجميع، ولم تشغله احتياجاته المعيشية وإخلاصه لوظيفته عن أن يبحث عن معرفة الله الحقيقية، فواظب على حضور الكنيسة، وطلب روح الفهم والحكمة فى صلوات وسهر وصوم، مواظبًا على دراسة الكتاب المقدس.
لم تكن بالإسكندرية سوى كنيسة واحدة وهى الكاتدرائية المرقسية، وكان إسكندر حنا يصلى فيها أسبوعيًا ويحضر القداس الإلهى، ولم يكن فيها وعظ أو اجتماعات روحية، فأخذ على عاتقه مهمة تفسير الكتاب المقدس، وكان ذلك فى أواخر حياة البابا كيرلس الخامس، البطريرك ١١٢، فى حوالى سنة ١٩٢٢، فكانت الكنيسة تغص بالحاضرين، وانتعشت النفوس روحيًا. لكن عدو الخير كان يطارده ويحاول أن يهدم نشاطه الروحى.
ذهب إسكندر حنا كعادته فى مساء ذات يوم، ليلقى عظته، ويفسر كلمة الله باستقامة، وإذ بباب الكنيسة المرقسية بالإسكندرية قد أُغلق!! وطُرد الحاضرون!! وفكر الشعب فى مكان آخر، والكنيسة المرقسية هى الكنيسة الوحيدة فى الإسكندرية، وذهبوا إلى جمعية «النهضة الروحية» فى حى محرم بك، واجتمعوا هناك، وطلبوا من إسكندر حنا أن يلقى عليهم عظته المعتادة، واستمر إسكندر حنا فى هذه الجمعية يلقى عظاته الأسبوعية، ولم يهدأ بال عدو الخير، ففى صباح يوم توجه إسكندر حنا إلى عمله فى فنارات الإسكندرية وكان هذا فى سنة ١٩٢٨ تقريبًا، فوجد أنه قد صدر له قرار بنقله إلى فنارات السويس، وسأل عن سبب ذلك فقيل له إنه قد رُقّى إلى درجة أعلى ليكون مديرًا لفنارات السويس. ولكنه قرر الاستقالة من مناصب الدنيا، عن أن يذهب بعيدًا عن خدمة كلمة الرب، فقدم استقالته وتفرغ تمامًا لخدمة الكلمة والوعظ والتفسير.
ولم يهدأ عدو الخير فأهاج عليه من اشتكاه إلى الشرطة، وبينما هو واقف يعظ والحاضرون كثيرون إذ قد حضر إليه من يخبره بأن قسم شرطة «باب شرقى» بالإسكندرية يطلبه للتحقيق معه فى وضع هذه الجمعية، فطلب من الحاضرين الهدوء، وذهب مع رجال الشرطة إلى القسم.
ولما طالت غيبة إسكندر حنا خرج الشعب متوجهين إلى قسم الشرطة يطمئنون عليه، وعندما رأى المحقق أن التجمهر يزداد، أمر إسكندر حنا بالانصراف ومعه الشعب على أن يحضر فى وقت آخر. تسبب كل ذلك فى مقاطعة الشعب للكنيسة المرقسية بالإسكندرية وكانوا يذهبون للصلاة فى كنيسة مار مرقس برشيد، متكبدين جهدًا كبيرًا للسفر إلى تلك المنطقة البعيدة.
تدخل بعض وجهاء الإسكندرية وطلبوا من البابا يؤانس، البطريرك ١١٣، أن يعالج تلك الأزمة بحكمة، ويعود الشعب للصلاة بالكاتدرائية، فوافق البطريرك بشرط أن يكف إسكندر حنا عن المهاجمة والتعنيف. وذهب أولئك إلى إسكندر حنا ورتبوا ميعادًا لمقابلة البطريرك الذى عنّفه بشدة!! ووعده إسكندر حنا بالمثول والطاعة، وعاد إسكندر حنا للوعظ بالكاتدرائية، وعاد الشعب للصلاة بالكاتدرائية، واطمأن إسكندر حنا لهدوء الأمور وفرح بعودة السلام.

موضوعات متعلقة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صحيفة بريطانية تعلن أهم كتب 2021 وأبرزها لإيشيجورو وبيل جيتس

مواقع التواصل الاجتماعي.. طريق لـ«الخيانة الزوجية وخراب البيوت»

تردد قناة إم بي سي العراق

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

أيام زمان

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقي؟

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

الأنبياء فى مفردات الحارة المصرية

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»