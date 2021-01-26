غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في الذكرى الثالثة للثورة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدًا الاربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث العنف التي نتج عنها مقتل سيد وزة، المعروفة إعلاميًا بالذكرى الثالثة للثورة.تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.