محمد مهران يشارك في 3 أعمال درامية برمضان 2021

يعيش الفنان محمد مهران، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث قام بكتابة أول مسلسل في مسيرته الفنية كمؤلف وهو "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته مي عمر، ويعرض حاليًا على قناة on، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، ويشارك في موسم رمضان المقبل بثلاثة مسلسلات درامية دفعة واحدة.وعلم "الدستور" أن محمد مهران تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل "النمر"، مع الفنان محمد إمام، وإخراج شيرين عادل، كما تعاقد على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولة مسلسل "بنت السلطان" للفنانة روجينا ومن إخراج أحمد شفيق.وحقق محمد مهران نجاحا جماهيريا كبيرا من خلال مشاركته في موسم رمضان الماضي في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، حيث قدم دور صديقه وتلقي ردود أفعال إيجابية علي شخصيته، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا وكان من تأليف وإخراج محمد سامي.