«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقي؟

"أنا لقيت كل حاجة عايزها في هدى سلطان، لقيت فيها الحنية والتفاهم اللي مكنتش لاقيهم مع زوجتي السابقة.. الفنان بيحتاج إنه يتجوز فنانة، ومش شرط تكون بتشتغل في الحقل الفني، أو تكون بتغني أو تمثل، بس تكون فنانة من جواها بروحها، علشان لما أخد رأيها في حاجة تعرف ترد وأقدر أستشيرها فكل أمور حياتي".هكذا تحدث الفنان فريد شوقي عن زوجته الفنان هدى سلطان في لقاء تلفزيوني بث خلال برنامج إحدى حلقات برنامج "ممنوع من العرض" على شاشة "قناة الحياة".وحكي فريد شوقي خلال اللقاء، أن الغيرة كانت تقتله على «هدى»، لكنه لم يجرؤ أن يجبرها على أن تترك الفن لأنه يعرف أن حرمان الفنان من عمله يعني ذبحه، كما أنه كان يضحي بمشاعره، حتى انشغلت زوجته بروتين الحياة اليومي وأنجبت وتكاسلت عن العمل وأصبحت ترى إشباعًا فنيًا في شخصه وعمله.وبعد النجاح الذي حققه "ملك الترسو" رفقة زوجته الفنانة هدى سلطان، طلب منها أن تعتزل الفن لتتولى مسئولية البيت والأولاد، لكنها لم تستقر على رأي إلى أن سافر فريد شوقي للعمل في السينما التركية، وبعد عودته لاحظ "ملك الترسو" تغير المعاملة من "هدى".وبعد زواج ابنتهما الكبرى "ناهد" طلبت الفنانة هدى سلطان الطلاق من الفنان فريد شوقي وأصرت على طلبها، فلم يكن أمام الفنان الراحل سوى الرضوخ لرغبتها، رغم رغبته في استمرار الزواج بينهما. حسبما جاء في مذكرات "ملك الترسو" للكاتبة إيريس نظمي.وبعد طلاقهما، كان الفنان فريد شوقي يرفض كل الأعمال الفنية التي تعرض عليه، واستمر على هذه الحالة لمدة ستة أشهر، إلى أن استعاد ثقة المنتجين والمخرجين، خاصة بعدما أعلن عن إفلاسه وعدم قدرته على الإنتاج.