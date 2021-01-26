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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن وعمان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:33 م
الدكتور أحمد عوض
الدكتور أحمد عوض بن مبارك
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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والأواصر التاريخية المشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " أن وزير الخارجية اليمني استعرض مستجدات الأوضاع في اليمن والتأكيد على حرص الحكومة الشرعية على السلام، رغم ما واجهته من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية.. مثمنًا إدانة سلطنة عمان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن ذلك الهجوم الذي أثبتت التحقيقات وقوف الميليشيا الحوثية الإرهابية وراء الاستهداف لم يزد الحكومة إلا إصرارًا على تحقيق السلام ومواجهة التحديات والعمل من العاصمة المؤقتة عدن وصولًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي الذي ينشده الشعب اليمني، موضحًا خطورة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية مما يفاقم الأوضاع الإنسانية من سيئ إلى أسوأ ويهدد أمن وسلامة المنطقة.

من جانبه جدد وزير الخارجية العماني، إدانته الشديدة للهجوم ووقوع ضحايا مدنيين، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد وزير الخارجية العماني، موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة اليمن وسيادة وسلامة أراضيه، معربًا على تطلعه لتحقيق السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية لما فيه مصلحة للشعب اليمني وإنهاء الحرب، مجددًا تقديم بلاده كافة أوجه الدعم لبلادنا وحرصه على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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