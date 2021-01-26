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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد الإعلان عن مسابقة الأم المثالية.. أشهر أمهات السينما المصرية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:25 م
ـ أمينة رزق
ـ أمينة رزق
جميلة على
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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتبارًا من غدا الأربعاء 27 يناير الجارى وحتى الأحد 14 فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.

"الدستور" ترصد أهم من جسدت شخصية الأم وعشقها المصريين على شاشات السينما والدراما.
فردوس محمد
الفنانة فردوس محمد واحدة من الشخصيات التى لعبت دورا هاما فى تجسيد دور الأم المعطاءه على شاشات السينما فى فترة الأربعينات والخمسينات وحتى بداية الستينات.

نالت فردوس شهرة كبيرة بسبب تمكنها من الأداء فى هذا الدور، فلا يمكن أن تكون هناك سيدة أوفنانة تقدم هذا الدور بحرفية فى وجود فردوس محمد أشهر أم فى تاريخ السينما العربية.

وكانت فردوس محمد تمتاز بمشاعر صادقة لدرجة أن بكاها العندليب لحظة وصول جثمانها من سويسرا قائلا:"اليوم ماتت أمى "وقد رافقتها فاتن حمامة فى رحلة علاجها على نفقة الدولة بسويسرا حيث تكفلت الدولة المصرية بعلاجها بينما ذهبت معها فاتن حمامة على ننفقتها الخاصة.
يقال أن شادية وفاتن حمامة وهند رستم تبدلا الأيام فى مرافقتها والبيات معها فى غرفتها بأحدى مستشفيات القاهرة قبل أن تسافر إلى سويسرا بعد اشتداد المرض عليها.

ومن أهم الأفلام التى شاركت فيها فردوس محمد فيلم "بياعة التفاح، سفير جهنم، سيدة القطار، صراع فى الميناء، إحنا التلامذة، حكاية حب، الطريق المسدود، سيدة القصر، رُد قلبى، أين عمرى، شباب امرأة، ابن النيل، أبو حلموس، سلامة فى خير، وعفريتة إسماعيل ياسين، وغزل البنات).

ـ كريمة مختار
كانت بداية الفنانة كريمة مختار من خلال المشاركة فى برنامج للأطفال فى الإذاعة وبعد زواجها من نور الدمرداش شاركت فى العمل السينمائى وقامت أداء دور الأم فى عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية ومنها فيلم "العيال كبرت"وفيلم" اميرة حبى أنا " وفيلم "الحفيد" وغيرها من الأعمال المسرحية والدرامية وكان آخرها مشاركتها فى مسلسل " حمادة" مع يحى الفخرانى حيث جسدت شخصية ماما نونة والتى نالت نجاح كبير.

ـ أمينة رزق
تمكنت الفنانة أمينة رزق من تقديم دور الأم بمختلف شخصياتها فنجدها تقوم بدور الأم المعطية المضحية مثل دورها فى فيلم "التلميذة" وكما تمكنت من تقديم دور الأم ذات الشخصية القوية، وكذلك فيلم العار وفيلم المولد وفيلم شفيقة القبطية.

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