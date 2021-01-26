رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بريطانيا تؤكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:46 م
سفير بريطانيا بالقاهرة
سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدام
أ ش أ
طباعة
أكد سفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدام، أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع مصر "الآن أكثر من أي وقت مضى"، ومواصلة تعزيز الفرص للمستثمرين البريطانيين في السوق المصرية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير خلال المنتدى الافتراضي للمستثمرين البريطانيين، والذى نظمته وزارة التجارة الدولية البريطانية بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التي عقدت في يناير 2020 بلندن.

ذكرت السفارة البريطانية، في بيان الثلاثاء، أن الدكتور هالة السعيد أعربت فى كلمتها عن رغبة الحكومة المصرية في استمرار وتوسيع الاستثمار البريطاني في مصر.

وقالت إن الدولة المصرية اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، لافتة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وحول المؤشرات الاقتصادية، أكدت السعيد أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية السابقة وقبل تفشي الوباء، تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ وكانت على وشك الوصول إلى 6٪، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016 أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على هذه المؤشرات الإيجابية.

وشارك فى المنتدى المستثمرون البريطانيون الرئيسيون مع مسئولين من الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.

بحسب بيان السفارة ساهم المنتدى فى اطلاع المستثمرين البريطانيين على المشاريع الاستراتيجية لمصر وأولوياتها الاقتصادية في عام 2021.

وشارك في الفعالية أكثر من 40 شخصًا، من بينهم مبعوث التجارة البريطاني إلى مصر السير جيفري دونالدسون، الذي تحدث عن أولويات التجارة البريطانية في مصر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا