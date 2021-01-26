«أولياء أمور مصر» تطالب بإلغاء نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزير التعليم الإعلان كما صرح سابقًا، بوضع ضوابط صارمة لحوكمة المدارس الخاصة والدولية على مطلع 2021 ليتم من خلالها إلغاء نسب الإضافية للزيادة علي المصروفات الدراسية وآليات التقسيط.أشارت الحزاوي إلى أنه إذا كانت تلك الآليات صعب تطبيقها بأثر رجعي هذا العام، فالإعلان عنها سيكون سارًَا لجميع الأسر في انتهاء الصراع الدائم بينها وبين المدارس الخاصة في المصاريف.أضافت: "كلنا يعلم أن وزارة التعليم لديها ملفات مهمة، لكن ملف المدارس الخاصة والدولية يعتبر ملف حيوي لكل بيت، خاصة أن أولياء الأمور بيجدوا صعوبات في التعامل مع بعض المدارس الخاصة والدولية الأمر يزداد سوءًا في عدم وجود رقابة عليهم".وطالبت مؤسس الائتلاف بتدشين حساب بنكي يسدد من خلاله أولياء الأمور مصاريف المدارس، حتى يتم غلق أبواب التحايل ويكون الموضوع أكثر انضباطًا: "نناشد المدارس الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور هذا العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أسر كثير بسبب فيروس كورونا، فهناك من فقد عمله أو أخذ نصف الراتب".