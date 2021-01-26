«أولياء أمور مصر» تطالب بإلغاء نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:24 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزير التعليم الإعلان كما صرح سابقًا، بوضع ضوابط صارمة لحوكمة المدارس الخاصة والدولية على مطلع 2021 ليتم من خلالها إلغاء نسب الإضافية للزيادة علي المصروفات الدراسية وآليات التقسيط.
أشارت الحزاوي إلى أنه إذا كانت تلك الآليات صعب تطبيقها بأثر رجعي هذا العام، فالإعلان عنها سيكون سارًَا لجميع الأسر في انتهاء الصراع الدائم بينها وبين المدارس الخاصة في المصاريف.
أضافت: "كلنا يعلم أن وزارة التعليم لديها ملفات مهمة، لكن ملف المدارس الخاصة والدولية يعتبر ملف حيوي لكل بيت، خاصة أن أولياء الأمور بيجدوا صعوبات في التعامل مع بعض المدارس الخاصة والدولية الأمر يزداد سوءًا في عدم وجود رقابة عليهم".
وطالبت مؤسس الائتلاف بتدشين حساب بنكي يسدد من خلاله أولياء الأمور مصاريف المدارس، حتى يتم غلق أبواب التحايل ويكون الموضوع أكثر انضباطًا: "نناشد المدارس الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور هذا العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أسر كثير بسبب فيروس كورونا، فهناك من فقد عمله أو أخذ نصف الراتب".
أشارت الحزاوي إلى أنه إذا كانت تلك الآليات صعب تطبيقها بأثر رجعي هذا العام، فالإعلان عنها سيكون سارًَا لجميع الأسر في انتهاء الصراع الدائم بينها وبين المدارس الخاصة في المصاريف.
أضافت: "كلنا يعلم أن وزارة التعليم لديها ملفات مهمة، لكن ملف المدارس الخاصة والدولية يعتبر ملف حيوي لكل بيت، خاصة أن أولياء الأمور بيجدوا صعوبات في التعامل مع بعض المدارس الخاصة والدولية الأمر يزداد سوءًا في عدم وجود رقابة عليهم".
وطالبت مؤسس الائتلاف بتدشين حساب بنكي يسدد من خلاله أولياء الأمور مصاريف المدارس، حتى يتم غلق أبواب التحايل ويكون الموضوع أكثر انضباطًا: "نناشد المدارس الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور هذا العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أسر كثير بسبب فيروس كورونا، فهناك من فقد عمله أو أخذ نصف الراتب".