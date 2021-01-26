انطلاق تصوير مسلسل نيللي كريم لرمضان 2021 (صور)

انطلق صباح اليوم تصوير مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، والتي تخوض من خلاله نيللي كريم سباق رمضان 2021، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش".ويواصل صناع المسلسل ترشيح أبطال العمل بجانب نيللي كريم، واستقروا حتى الآن على كل من لقاء الخميسي وهشام إسماعيل وعارفة عبدالرسول وتارا عماد ومصطفى درويش وحمزة العيلي، ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال المسلسل بشكل نهائي خلال الاسبوع المقبل.يشار إلى أن جمال العدل ينافس في موسم دراما رمضان المقبل أيضا بمسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر الإعلان عن الأبطال المشاركين مع يسرا خلال الأيام المقبلة، بجانب مسلسل "ضد الكسر".