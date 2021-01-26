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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:23 م
نادي برشلونة
نادي برشلونة
وكالات
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ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، في وقت متأخر من أمس الاثنين، أن ديون نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم قصيرة الأجل، قد بلغت 730 مليون يورو (886 مليون دولار)، وذلك حسب التقرير المالي للنادي لموسم 2019-2020.

وتشمل الديون قصيرة الأجل مبلغ 266 مليون يورو يجب دفعها للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى يتعين سددها بحلول نهاية يونيو المقبل.

ويشمل ذلك المبلغ أيضا 197 مليون يورو مستحقة لأندية أخرى مقابل لاعبين ضمهم برشلونة، حيث لازال هناك 40 مليون يورو يجب سداداها لنادي ليفربول الإنجليزي مقابل التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وبحسب صحيفة "إل بريوديكو" الكتالونية، يحاول برشلونة الحصول على قرض إضافي بقيمة 100 مليون يورو وهو مرتبط ببيع عدد من اللاعبين من أجل مواجهة الأزمة الراهنة.

وكان برشلونة قد عانى من الأضرار المالية المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد الذي قضى على الزيارات السياحية لملعبه والذي لايزال فارغا من الجماهير منذ شهر مارس الماضي.

وتوقع برشلونة خسائر تقدر بـ97 مليون يورو لموسم 2019-2020، فيما أكد التقرير المالي أن الإيرادات تراجعت بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي.

وكان برشلونة يأمل في أن تعود الجماهير للملاعب بنسبة حضور تبلغ 25 في المئة بحلول شهر فبراير المقبل، و50 في المئة بحلول شهر مايو قبل نهاية الموسم، وهو الأمر الذي ليس من المرجح حدوثه.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة، اليوم الثلاثاء، عن موعد جديد لانتخابات رئاسة النادي.

وكان برشلونة قد أبلغ المرشحين على رئاسة النادي، خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا بالأرقام المالية للنادي وذلك قبل إعلانها بشكل رسمي.

وتأمل جماهير برشلونة في توقيع ميسي على عقد جديد مع النادي قبل نهاية عقده الصيف المقبل، لكن الأرقام كشفت عن استحواذ رواتب اللاعبين على ما يقدر بنسبة 74 في المئة من الإيرادات.

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