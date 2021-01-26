التضامن تطلق مسابقة الأم المثالية لعام 2021.. غدًا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م، اعتبارًا من غد الأربعاء ٢٧ يناير الجاري وحتى الأحد ١٤ فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كل محافظات الجمهورية.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدًا مهمًا تحرص الوزارة على إقامته سنويًا والاستعداد له مبكرا نظرًا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء.