حكم سرقة الواي فاي WiFi غير المحمية بدون علم صاحبها.. رأي الشرع

حكم سرقة الواي فاي WiFi غير المحمية بدون علم صاحبها، يعتبر من الأسئلة الأكثر أهمية من خلال البحث عن حكمها عبر المنصات الإلكترونية، وخاصة في عصر السماوات المفتوحة، والانفتاح، وبعد تحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية، حيث أصبح الجميع لا يستغنى عن الإنترنت، لذا كثرت الشبكات، وأصبحت جميع المنازل بها أنترنت.

حكم سرقة الواي فاي WiFi

أسئلة كثيرة حول الحكم الشرعي لاستخدام شبكة الواي فاي بدون إذن مالكها، وخاصة الغير محمة بكلمة المرور، ورد تلك الأسئلة إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، من خلال البث المباشر الذي تقوم به من وقت لآخر، للرد على جميع المواطنين والإجابة على فتاويهم واستسفاراتهم بطريقة شرعية، وبما يتماشى مع مستجدات العصر.





من جانبه، كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الحكم الشرعي لسرقة الواي فاي بدون إذن صاحبها والتي تعتبر غير محمية، قائًلا: " إن الشبكات المفتوحة غير المشفرة؛ لا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، وأما إذا كانت شبكات الواي فاي خاصةً بصاحبها، فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذنٍ صريحٍ أو عرفي بإباحة الاستخدام.

لا يجوز الاعتداء على أموال الناس

وأضاف المفتي خلال رده على الفتوي، بأن المال والحق والملك مما لا يجوز الاعتداء عليه شرعًا، ولذلك حرَّم الله تعالى السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، وأوجب عقوبات دينية ودنيوية لمن يعتدي على أموال الآخرين وحقوقهم.





حكم الدخول على شبكة واي فاي مشفرة WiFi

من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ولكن يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت فى الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس، حيث هناك مقاهي تعطي كلمة المرور للمتواجدين خلالها لخدمتهم والاستمتاع بالجلوس بكل أريحة.





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