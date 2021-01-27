أبرزها إلغاء الامتحانات.. «التعليم» تواجه ماكينة الشائعات

إلغاء الامتحانات



• عقد امتحانات للصفوف الابتدائية الأولى



•عدم التقييم



واجهت وزارة التعليم عددًا من الشائعات خلال الأيام الماضية بشأن امتحانات التيرم الأول ليخرج الوزير وينفي كل ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي.«الدستور» يرصد أبرز الشائعات التى واجهتها الوزارة وكشف حقيقتها وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وضّح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة إلغاء إمتحانات التيرم الأول قائلًا فى منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك:«أعلنا منذ أيام أن الوزارة ستعلن كل تفاصيل التيرم الثاني والامتحانات يوم 14 فبراير وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد».أضاف الوزير:«لا نية لإلغاء الامتحانات أو إقامتها في مايو القادم تحت أى ظرف أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادًا لامتحانات الترم الأول».وانتشرت شائعة خلال الفترة الماضية حول نية وزارة التعليم في عقد امتحانات تحريرية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وهو الأمر الذي نفاه وزير التعليم، مؤكدًا لـ«الدستور» أن الصفوف الابتدائية ليس لها امتحانات وفقًا للنظام التعليمي الجديد.رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على حقيقة عدم عقد تقييم للطلاب وقال شوقي، في أول تعليق له لـ"الدستور": "نحن لم نذكر أي شئ عن امتحانات بعد 20 فبراير، لأن كل هذا يعتمد على تقدير الدولة للموقف الوبائي في ذلك الحين".أضاف الوزير: "كل ما يتم تداوله استنتاجات أو اجتهادات أو اختراعات والدليل أننا لم نقل شيئا من هذا إطلاقا"، وتابع "المؤكد هو ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو آخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص".