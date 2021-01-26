فرنسا تُطالب إيران باحترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي

طالبت فرنسا، اليوم الثلاثاء، من إيران التوقف عن أي استفزاز، والعودة إلى احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.وقالت الرئاسة الفرنسية، وفقًا لقناة «العربية» الإخبارية، إن أرادت طهران عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، عليها أن تلزم به.وشدد مستشار في قصر الإليزيه خلال تبادل مع جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية: «إن كانوا جديين بشأن المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق يجب أن يمتنعوا أولًا عن استفزازات أخرى وأن يحترموا ثانيًا ما توقفت إيران عن احترامه، أي التزاماتها».