إعلامية تونسية تكشف كواليس المظاهرات حول البرلمان (فيديو)

وأوضحت أن تلك المظاهرات تتزامن مع عرض رئيس الحكومة المشيشي، التعديل الذي أجراه على حكومته لنيل الوزراء المقترحات الجدد ثقة البرلمان، مضيفة أن المحتجين رفعوا شعارات مطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية.

قالت الإعلامية التونسية ضحى طليق، إنه يتجمع حاليا مئات التونسيين في باردو، بالقرب من البرلمان احتجاجا على سياسيات الحكومة وحكم النهضة الاخوانية.وأضافت الإعلامية التونسية في تصريحات لـ"الدستور"، أن مجموعة هامة من المنظمات دعت إلى الاحتجاج اليوم أمام البرلمان، لكن الأمن طوق منطقة باردو حيث مقر البرلمان، ومنع المتظاهرين من الوصول.وأشارت"ضحى طليق" إلى أن المتظاهرين تجمعوا قريبا من ساحة باردو، رافعين شعارات مناوئة لسياسة الحكومة وحكم النهضة الاخوانية وطالبوا بإطلاق الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.