مباحثات بين الكويت وإيران لتعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور نائب وزير الخارجية الكويتي السفير خالد الجارالله، وسفير الكويت لدى ايران مجدي الظفيري - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.وكان نائب وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية الايراني الدكتور عباس عراقجي، قد وصل والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم الى الكويت في زيارة رسمية.