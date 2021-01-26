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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كريم أبوزيد منتج فني في «أجازة مفتوحة»

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:27 م
النجم كريم أبو زيد
النجم كريم أبو زيد
حسين الجندي
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يشارك النجم كريم أبوزيد في مسلسل "أجازة مفتوحة" لمجموعة من النجوم ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خارج السباق الرمضاني المقبل.

أكد كريم في تصريحات صحفية أنه يقدم شخصية عمر ويعمل منتجا فنيا لإحدى القنوات الفضائية ويتميز بالاجتهاد والنشاط الفعال في حياته المهنية، أما عن حياته الشخصية فهو شخصية مستهترة لا يدرك أبعاد الحياة والتزاماتها الحاسمة والمصيرية وغيرها.

وأضاف كريم أنه شقيق الفنانة لقاء الخميسي زوجة الفنان شريف منير، لافتًا بأن شقيقته تنظر إليه بأنه شخصية مهملة لتخلق بينهما الكثير من الأزمات العائلية أثناء مرور الأحداث وغيرها.

وأردف كريم بأن  علاقته بأولاد شقيقته تتميز بمشاعر وأحاسيس يحيطها الحب والمرح والسرور والطمأنينة والدفء بينهم وغيرها.

مسلسل "أجازة مفتوحة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الممتدة، أي تصل إلى 40 حلقه وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل والقضايا الزوجية المتعلقة بالأزمات التي تمر بها الأسرة، سواء مادية أو اجتماعية أو مشاكل خاصة بتربية الأولاد وغيرها.

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