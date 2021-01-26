«سهرة حمراء ختمت بدم».. إحالة أمريكي شرع في قتل سودانيتين للجنايات

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، مواطنًا أمريكيًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالشروع في قتل مواطنتين سودانيتين الجنسية وتعاطي المواد المخدرة.وجاء بمحضر التحريات أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوجود تعد وشخص مصاب بفيلا في منطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين وجود شخص مصاب وتدعي جين جون 33 سنة سودانية الجنسية، على إثر حدوت مشاجرة مع دارن إسکوت أمريكي الجنسية.بالتقابل مع شقيقة المصابة وتدعى استیلا اركان جون، أفادت بقيام زوج المصابة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عن طريق قوس ورمح، وذلك لغيابه عن الوعي وشرب المواد المسكرة.وباجراء المعاينة محل البلاغ تلاحظ وجود قوس وسهم ملقى على الأرض ووجود دماء حولها ووجود خنجر على السرير.وبسؤال استيلا اركان جون قررت أنها حضرت لزيارة المدعوة جين جون، وأثناء جلوسها معها حضر زوجها وكان في حالة سكر شديد وتعدى عليها محدثا إصابتها باستخدام قوس وسهم وقبل ذلك كان معه سكين قام بالتعدي عليها وأحدث إصابتها بيدها اليسري.وبسؤال دارن سكوت في تحقيقات النيابة العامة قال إنه: «تعرفت على جين جون في بار قعدنا اتكلمنا مع بعض وعزمتها على مشاريب في البار وقالتلي إنها بتيجي عشان تشوف زبائن واتفقت معاها في اليوم ده إنها تيجي معايا فندق عشان علاقة جنسية واتفقنا علي مبلغ 500 جنيه هتاخدهم مني وفعلا أنا أقمت معاها علاقة جنسية من ساعة ما اتعرفت عليها لحد المشكلة دي حوالي 12 مرة».وأضاف: «كانت دايما بتبات معايا يومين أو ثلاثة وترجع بيتها في المعادي وترجع تبات معايا تاني ومن أسبوعين هي عرفتني على استيلا ومارست معاهم هما الاتنين الجنس ساعتها وستيلا اخدت 500 جنيه ساعتها وإمبارح كنا متفقين إن إحنا هنمارس الجنس مع بعض وفعلا جین حضرت المنزل بالليل واستيلا جت وسهرنا مع بعض وشربنا خمرة وشيشة وكنا بنتفرج علي فيديوهات في التليفزيون وبعد الساعة 11 بالليل قررنا نمارس جنس مع بعض وإحنا داخلين غرفة النوم هما قالولي ان هما عاوزين يزودوا الفلوس شوية وكل واحده فيهم تاخد ألف جنيه».وتابع: «أنا رفضت وساعتها جين أخدت سكينة صغيرة من على كمودينوا في مدخل غرفة النوم وخربشتني بيها في إيدي الاثنين وساعتها أنا اخدت سهم من غرفة الملابس وخبطها بيه خبطة متوسطة وهودة اللي عمل اصابتها وساعتها هي صرخت وستيلا ساعتها مسكت السكينة عشان كانت خايفة وقعدت تهوشلي بيها وساعتها انا كنت بھوش بسهم تاني غير اللي ضربت بيه جين وده سببلها جرح في ايدها الشمال وبعدين هما قعدوا يصرخوا وانا كنت ساعتها سكران وزقتهم وجريت وركبت عربيتي وفوجئت إن البوليس بيوقفني وخدوني علي قسم التجمع الخامس».