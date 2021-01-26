زعيم المعارضة التركية: أردوغان يرانى كابوسا فى أحلامه

علق رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو، على الاتهامات التي وجهها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالديكتاتورية داخل حزب الشعب.وقال كليتشدار أوغلو إن أردوغان يبحث عمن يرافقه في تهمة حكم الرجل الواحد.وأضاف كليتشدار أوغلو في حوار له مع جريدة جمهورييت التركية، "إنه بينما يمارس أردوغان حكم الرجل الواحد، يستخف بي قائلا إنني أمارس حكم الرجل الواحد هذه الخطابات هي من عمل البؤس والخوف"، متابعا: لكننا سننقذ الأمة من أردوغان الذي لا يستطيع إيجاد الحلول للمشاكل.ووجه أردوغان انتقادات لاذعة لكليتشدار أوغلو خلال تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، وقال فيها حزب الشعب الجمهوري يمارس حاليا سياسة حكم الرجيل الواحد في الواقع لا ينبغي أن نتناقش حول وجود حزب يسمى الشعب الجمهوري من عدمه، فضلا عن اتهام كليتشدار أوغلو بالوصول إلى منصبه بفضل فضيحة جنسية لزعيم الحزب السابق عليه.وتابع كليتشدار أوغلو قائلا "أردوغان يبحث عن رفيق له فيما يخص قضية حكم الرجل الواحد لم يقل لي تلك المرة يا سيد كمال، كما يفعل دائما، ولكنه سخر مني بقوله رجيل وكان قد وصفني من قبل بملك الزبالين هذه الخطابات هي من عمل البؤس والخوف".وفسر زعيم المعارضة كلمات أردوغان على أنها مؤشر يائس في مواجهة المشاكل التي لم يتمكن من إيجاد حلول لها، قائلا: "لأن أردوغان يرى هذا نحن من يرى المشاكل ونفهمها وننتج الحلول لها نحن من نلتقي بكل ضحايا الاكتئاب الذي خلقه أنا الشخص الذي يلتقي ويستمع إلى المتقاعدين والتجار والطلاب والعاملين في المنازل وأصحاب الحد الأدنى للأجور والعاطلين عن العمل والعاملين في الشقق والباعة الجائلين والفنانين".واختتم حواره قائلا "أردوغان غير مرتاح لفعلي هذا، وأنا أعلم ذلك أيضا ومن ناحية أخرى، فهو يعيش حياة منفصلة عن الأمة في قصره دعني أخبرك أيضًا أنه يرى في أحلامه الليلية كابوسا اسمه كليتشدار أوغلو هذا هو سبب توتره يعتقد أنه غدا سيتخلص من هذا الكابوس، ولكن لن يمكنه ذلك وفي أول انتخابات تجرى سيترك هذا المنصب بإذن الله ونصرة الأمة كما ستتخلص الأمة من قصر المجتمع الراقي. حتى ذلك الحين، ستستمر كوابيسه".