آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى يناير 2021

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير





- الخطوة الاولي: تسجيل المواطن الراغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

- الخطوة الثانية: إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.

- الخطوة الثالثة: الضغط على زر دفع الفواتير، ومن ثم إظهار المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي شهر يناير ويمكن للمواطن الراغبين في دفع فاتورة التليفون الأرضى شهر يناير، الدفع عن طريقة استخدام الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وأيضًا يمكن دفع فاتورة التليفون المنزلي بعدة طرق أخرى منها التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الألى ATM.



كما وفرت الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي. ويمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير، بالإسم والرقم عبر الرابط ( من هنا ) واستخدام طرق السداد الإلكترونية المتاحة، عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، عن طريق الخطوات التالية:- الخطوة الاولي: تسجيل المواطن الراغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.- الخطوة الثانية: إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.- الخطوة الثالثة: الضغط على زر دفع الفواتير، ومن ثم إظهار المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.

أيام وتنتهي فترة السماح لسداد فاتورة يناير 2021 للهاتف الأرضي دون غرامة، حيث أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة دون دفع غرامة مالية، ومواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال، منذ 15 يناير 2021 الماضى، وأوضحت الشركة إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021، مع تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021.وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات للمستخدمين مواعيد محددة لسداد فاتورة شهر يناير للهاتف الأرضي لعام 2021، وفقًا للتالى:- بداية إصدار فاتورة التليفون الأرضي، منذ 15 يناير 2021 الماضى، وأوضحت الشركة إتاحة شهر سماح للسداد، ينتهي في 14 فبراير 2021.- أما عن تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، سيكون اعتبارًا من 15 فبراير 2021.- انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021.- أما عن رفع الخط مؤقتًا من الخدمة، سيكون اعتبارًا من يوم 15 مارس 2021، وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.