وزير القوى العاملة: يجب إطّلاع الطالب والمواطن على كل الثقافات المجتمعية

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، وعمداء الكليات والوكلاء.وهنأ رئيس الجامعة رجال الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، مؤكدًا أن «قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل بكل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان».ورحب الدكتور عثمان شعلان بأعضاء المجلس واهتمام الوزير محمد سعفان، وزير القوي العاملة، على حضوره وتشريفه جلسات المجلس باستمرار في المواعيد المحددة لها، وعلى المستوى الأخلاقي العالي في التعامل مع أعضاء المجلس، لافتًا إلى أن هذا نموذجًا للوزير المسئول في مجال عمله، وأنه يقدر التعاون الدائم بين الجامعة ووزارة القوي العاملة.ومن جانبه قال وزير القوى العاملة: إن «حرصي على حضور اجتماعات المجلس، إنما هو مسؤولية وأمانة يجب تأديتها سيحاسبنا عليها الله عز وجل، وينبع ذلك من حرصنا على المشاركة في توعية الطلاب وبناء معارفهم حول كل نواحي المجتمع ومجالات العمل فيه، لافتا ان ذلك لن يتأتى إلا بالمشاركة والتعاون فيما بين الجامعات والجهات الأخرى».وشدد الوزير على «ضرورة أن يكون الطالب والمواطن مطلعا بشكل عام على كل الثقافات والتجارب المجتمعية المتقدمة، والقوانين المحلية التي تحكم مجتمعه حتى يعمل بجهد على تحقيق التطور والتقدم والتنمية له، مما يكسبه الخبرة الحياتية اللازمة التي يحتاجها في حياته».وأكد: أنه «يجب التركيز في المحاضرات والندوات التي يتلقاها الطلاب في الجامعات على الموضوعات المحورية المهمة والتي يحتاج الطالب التوعية حولها واستزادة المعارف في شأنها، والعمل على دفع الطلاب نحو الوصول لذلك المستوى بكل السبل التي ترغبه في الاهتمام بذلك، حتى نصل بأبنائنا لمستوى أفضل مما حققناه لانفسنا بالعلم».