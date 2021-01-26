وصول والد حنين حسام لحضور جلسة تجديد حبسها

وصل والد حنين حسام، منذ قليل، إلى محكمة العباسية؛ لحضور نظر جلسة تجديد حبس ابنته ومودة الأدهم، في اتهامهما بالاتجار بالبشر.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن، لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة اعتدت المتهمتان الأولى والثانية على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي".